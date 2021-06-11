Роскомнадзор назвал количество запрещённого контента в Twitter, Facebook и Google
Социальная сеть Twitter с 2015 года не удалила более шести тысяч запрещённых материалов, в настоящее время в доступе остаются 490 запрещенных постов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В результате проверки, проведённой регулятором, также были выявлены 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов. Кроме того, не локализована обработка персональных данных. В отношении Twitter были составлены 10 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов 31,9 миллиона рублей.
У Facebookи и Instagram Роскомнадзор выявил более 3,7 тысяч запрещённых материалов, которые не удалялись с 2015 года. Кроме того, выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов. В итоге были составлены 13 протоколов, общая сумма штрафов, в том числе за нарушение закона РФ о локализации данных, составляет 47 миллионов рублей.
Также на локализована обработка персональных данных у Google и YouTube. За последние шесть лет данные ресурсы не удалили более 5,2 тысяч запрещённых материалов, выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов. Кроме того, из поисковой выдачи Google не удаляет до 30% вредоносного контента.
В результате были составлены восемь протоколов, по трём из которых Google назначили штрафов на шесть миллионов рублей, а за неполную фильтрацию в поисковой выдаче компанию с 2018 года привлекали к ответственностир пять раз, общая сумма штрафов - 9,2 миллиона рублей.
Ранее суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещённую информацию, сообщает RT. Общая сумма штрафов за данное правонарушение составила уже 4,1 миллиона рублей.
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