Роскачество предупредило о новом виде телефонного мошенничества

Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками полиции и зачастую работают в паре со лже-сотрудниками ЦБ или банка, передает ТАСС сообщение Роскачества.

Мошенники могут представиться полицейскими и рассказывать об утечке данных из банков, а также о рисках для счета клиента, при этом призывая собеседника не рассказывать никому об этом разговоре. Затем жертву мошенников переводят на лже-сотрудника банка, который убеждает его открыть «безопасный счет» и перевести туда деньги или же скачать приложение, которое даст доступ к мобильному банку.

В этой связи Роскачество рекомендует немедленно заканчивать все телефонные разговоры, которые ведут неизвестные люди с призывами перевести куда-то деньги.

