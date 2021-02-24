Роскачество предупредило о новом виде телефонного мошенничества
Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками полиции и зачастую работают в паре со лже-сотрудниками ЦБ или банка, передает ТАСС сообщение Роскачества.
Мошенники могут представиться полицейскими и рассказывать об утечке данных из банков, а также о рисках для счета клиента, при этом призывая собеседника не рассказывать никому об этом разговоре. Затем жертву мошенников переводят на лже-сотрудника банка, который убеждает его открыть «безопасный счет» и перевести туда деньги или же скачать приложение, которое даст доступ к мобильному банку.
В этой связи Роскачество рекомендует немедленно заканчивать все телефонные разговоры, которые ведут неизвестные люди с призывами перевести куда-то деньги.
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