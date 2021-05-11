Росгвардия. Устроивший стрельбу в казанской школе законно владел оружием

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отказался уточнять марку оружия, которым владел молодой человек, устроивший стрельбу в казанской школе, сообщает ТАСС.

Также он не стал отвечать на вопрос, было ли оружие задействовано в совершении преступления.

При этом Грибакин подтвердил, что задержанный владел оружием на законных основаниях.

ЧП произошло в Казани утром 11 мая. Вооруженный местный житель 2001 года рождения ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. По последним данным погибли девять человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, нападавший задержан, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаСтрельбаКазаньРосгвардия
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