Росгвардия. Устроивший стрельбу в казанской школе законно владел оружием
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отказался уточнять марку оружия, которым владел молодой человек, устроивший стрельбу в казанской школе, сообщает ТАСС.
Также он не стал отвечать на вопрос, было ли оружие задействовано в совершении преступления.
При этом Грибакин подтвердил, что задержанный владел оружием на законных основаниях.
ЧП произошло в Казани утром 11 мая. Вооруженный местный житель 2001 года рождения ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. По последним данным погибли девять человек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, нападавший задержан, сообщает «Свободная пресса».
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