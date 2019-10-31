Росгвардия проверит ЧОП, охранявший детсад в Нарьян-Маре, где убили мальчика
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов распорядился провести проверку частного охранного предприятия, которое отвечает за безопасность детского сада в Нарьян-Маре, где неадекватный мужчина убил мальчика.
Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Ревизия проучена специалистам лицензионно-разрешительной работы силовоговедомства, уточняет RT.
Сегодня днём 36-летний мужчина проник в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа и зарезал ножом шестилетнего ребёнка. Злоумышленника задержали по горячим следам. Выяснилось, что он состоит на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик.
На допросе задержанный рассказал, что пошёл на убийство ради того, чтобы сработало заклинание о благополучной жизни, которое он вычитал в купленной книге. Расследование дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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