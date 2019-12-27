Росгвардеец угрозой взрыва поставил на уши уральский город
Сотрудник Росгвардии пригрозил взорвать гранату в одном из жилых домов в Челябинской области. ЧП случилось минувшей ночью в городе Юрюзань, известный в советские времена выпускавшимися там холодильниками и боеприпасами для стрелкового оружия.
Жильцов дома в связи с угрозой взрыва пришлось эвакуировать. После переговоров с росгвардейцем несостоявшийся террорист сдался полиции, сообщает Ura.ru. Как выяснилось, причиной неадекватного поведения силовика стала ссора с супругой, выяснение семейных отношений закончилась стрельбой в пол из дробовика.
Когда женщина выбежала из квартиры в подъезд, муж начал кричать, что взорвет гранату. По экстренному вызову на место ЧП прибыли спасатели МЧС, пожарные и полиция. Граната, в итоге, оказалась муляжом, огнестрельное оружие изъято.
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