Росгвардеец угрозой взрыва поставил на уши уральский город

Сотрудник Росгвардии пригрозил взорвать гранату в одном из жилых домов в Челябинской области. ЧП случилось минувшей ночью в городе Юрюзань, известный в советские времена выпускавшимися там холодильниками и боеприпасами для стрелкового оружия.

Жильцов дома в связи с угрозой взрыва пришлось эвакуировать. После переговоров с росгвардейцем несостоявшийся террорист сдался полиции, сообщает Ura.ru. Как выяснилось, причиной неадекватного поведения силовика стала ссора с супругой, выяснение семейных отношений закончилась стрельбой в пол из дробовика.

Когда женщина выбежала из квартиры в подъезд, муж начал кричать, что взорвет гранату. По экстренному вызову на место ЧП прибыли спасатели МЧС, пожарные и полиция. Граната, в итоге, оказалась муляжом, огнестрельное оружие изъято.

