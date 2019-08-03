Росгвардеец был травмирован на несогласованной акции в Москве

Росгвардеец пострадал во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы в субботу и был госпитализирован, передает Интерфакс.

«Сегодня на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции», - приводит агентство слова представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Уточняется, что сотрудник Росгвардии получил травму при попытке задержать участника несогласованной акции, который оказывал активное сопротивление. Подозреваемый задержан, росгвардейца госпитализировала бригада скорой помощи.

Ранее в московской полиции сообщили о задержании около 600 человек за различные правонарушения в ходе несогласованной акции.

