Росгидромет раскрыл состав радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском

Специалисты Росгидромета обнаружили в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Об этом сообщает «Интерфакс», подчеркивая, что анализ взятых проб выявил наличие «короткоживущих техногенных радионуклидов <...>, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы». Они и явились причиной кратковременного повышения мощности дозы гамма-излучения в регионе в день аварии, 8 августа.

Между тем, в настоящий момент обстановка в регионе стабилизировалась. В пробах воздуха и осадках в Северодвинске и Архангельске следов радиации нет.

Как напоминает RT, в начале августа на военном полигоне под Северодвинском во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв с последующим возгоранием. Жертвами инцидента стали пять человек. Позже Владимир Путин по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил на пресс-конференции, что недавнее ЧП под Северодвинском стало следствием испытаний перспективных систем вооружений.

Глава государства отметил, что инцидент в Белом море унес жизни специалистов в военной сфере и Москва этого не скрывает. Погибшие же, подчеркнул Путин, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности России.

