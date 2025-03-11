Росавиация: Шесть аэропортов ограничили прием и выпуск самолетов

Работу ряда российских аэропортов временно ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения введены в четырех столичных авиагаванях. Так, в 04:24 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Жуковский, в 04:40 - аэропорты Домодедово и Шереметьево. Также временно ограничила работу авиагавань Внуково.

Кроме того, не принимают и не отправляют самолеты аэропорт Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде, пишет Ura.ru.

Воздушные гавани ограничили работу на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. По данным властей, в регионе сбили уже 69 дронов.

