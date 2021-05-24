Росавиация оценила ситуацию с полётами российских авиакомпаний над Белоруссией
Самолёты российских авиакомпаний следуют через воздушное пространство Белоруссии в штатном режиме, сообщает РИА Новости.
В Росавиации отметили, что рейсы в Белоруссию и через её воздушное пространство осуществляются российскими авиакомпаниями «в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении».
Ранее фракция Европарламента «Европейская народная партия» (EPP) призвала страны Евросоюза полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после экстренной посадки в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. На борту лайнера находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который после приземления был задержан.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал действия белорусских властей «актом государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным», сообщает RT.
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