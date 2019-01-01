Роман Удот останется под домашним арестом до середины лета
Химкинский горсуд Московской области до 16 июля продлил срок домашнего ареста члену совета движения «Голос» Роману Удоту по делу об «угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Он был задержан 20 мая.
Дело связано с инцидентом в аэропорту «Шереметьево» в марте прошлого года, когда Удот, по его словам, отобрал телефон у журналистки НТВ, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд. В апреле этого года журналисты вспомнили, что тогда Удот угрожал им расправой, и написали заявление.
Правозащитный центр «Мемориал» признал Удота политзаключенным.
Роман Удот родился 18 сентября 1967 года, живёт в Москве.
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