Рогозин: Задержанный Сафронов не имел доступа к закрытой информации

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова, назначенного на эту должность 1,5 месяца назад.

По словам Рогозина, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации, передаёт ТАСС.

Рогозин добавил, что уже несколько лет знает Сафронова как человека, глубоко разбирающегося в материале, и не сомневался в его профессионализме и личной порядочности. Глава «Роскосмоса» уверен, что следствие объективно разберётся в деталях дела.

Сафронов, который известен по публикациям в «Ведомостях» и «Коммерсанте», был задержан сегодня утром. По данным ФСБ, он якобы передавал представителю спецслужб НАТО секретные данные о военно-техническом сотрудничестве, безопасности и обороне России, отмечает телеканал «360».

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело о государственной измене, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы.

