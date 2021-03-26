Рогозин показал спутниковый снимок судна, перегородившего Суэцкий канал

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter снимок застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, сделанный со спутника.

Гигантское судно полностью перегородило канал, сев на мель из-за сильного ветра, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, 24 марта контейнеровоз, следовавший из Китая в нидерландский Роттердам, заблокировал движение в Суэцком канале. Более сотни судов не могут продолжить путь, в их числе танкеры с нефтью из России стоимостью около 160 млн долларов. Ожидается, что движение по морскому пути восстановят в течение двух-трех дней.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:СпутникСудноДмитрий Рогозин
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