Рогозин показал спутниковый снимок судна, перегородившего Суэцкий канал

Гигантское судно полностью перегородило канал, сев на мель из-за сильного ветра, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, 24 марта контейнеровоз, следовавший из Китая в нидерландский Роттердам, заблокировал движение в Суэцком канале. Более сотни судов не могут продолжить путь, в их числе танкеры с нефтью из России стоимостью около 160 млн долларов. Ожидается, что движение по морскому пути восстановят в течение двух-трех дней.

