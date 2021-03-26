Рогозин показал спутниковый снимок судна, перегородившего Суэцкий канал
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter снимок застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, сделанный со спутника.
Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.— РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021
Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI
Гигантское судно полностью перегородило канал, сев на мель из-за сильного ветра, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, 24 марта контейнеровоз, следовавший из Китая в нидерландский Роттердам, заблокировал движение в Суэцком канале. Более сотни судов не могут продолжить путь, в их числе танкеры с нефтью из России стоимостью около 160 млн долларов. Ожидается, что движение по морскому пути восстановят в течение двух-трех дней.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
- Эксперты рассказали о потерях производителей из-за госрегулирования цен на масло
- Рогозин показал спутниковый снимок судна, перегородившего Суэцкий канал
- Байден сравнил председателя КНР с Путиным
- Путин утвердил новую выплату для жителей Севастополя
- Под Новосибирском три человека погибли в автоаварии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru