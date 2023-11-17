Родные экс-стилиста Киркорова чуть не погибли при обрушении дома в Астрахани
Родственники звездного стилиста Омара Байрамова едва не погибли при обрушении части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что в рухнувшей пятиэтажке жили 29-летняя племянница стилиста Анастасия Тарасова и ее супруг. Пара покинула дом буквально за несколько минут до происшествия.
Байрамов, работавший с певцом Филиппом Киркоровым и исполнительницей Ольгой Бузовой, в соцсетях назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что в городе разрушаются дома «просто от трещин».
Ранее стало известно, что на Привокзальной площади в Астрахани обрушились два подъезда многоэтажного дома, напоминает Ura.ru. По данным очевидцев, жильцы жаловались на трещины в здании 1962 года постройки. Кроме того, проживающие здесь заявляли о течи канализации, которая размывала фундамент дома. По версии следствия, причиной обрушения стала перепланировка квартиры на первом этаже. В результате ЧП погибла 84-летняя женщина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru