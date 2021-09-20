Родным погибших при стрельбе в Пермском университете выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оказать материальную помощь родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в Пермском классическом университете (ПГНИУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, тем, кто получил огнестрельные ранения - по 500 тысяч рублей, травмированным - по 100 тысяч.

Инциент в Пермском госуниверситете произошёл 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным Минздрава РФ, погибли 6 человек, 24 получили ранения и травмы, сообщает Ura.ru.

