Врач объяснила, почему пожилые пациенты чаще выживают после инфаркта

«Из-за атеросклероза просвет артерии сужается постепенно, поэтому сердце успевает адаптироваться к сниженному количеству кислорода, что дает время, необходимое для оказания помощи», - пояснила она в беседе с сайтом aif.ru.

Как добавила Чернышова, мужчины могут столкнуться с инфарктом как в 40, так и в 27 лет.

Ранее руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения РФ Александр Покатилов сообщил, что средний возраст инфаркта и инсульта в России сейчас составляет 55-65 лет. Последнее время фиксируется тенденция к омоложению. Одним из распространенных факторов риска признан стресс, который затрагивает сегодня в разной степени почти всех, напоминает «Радиоточка НСН».

