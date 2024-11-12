Врач объяснила, почему пожилые пациенты чаще выживают после инфаркта
У пожилых пациентов больше шансов выжить после инфаркта, чем у более молодых людей, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Из-за атеросклероза просвет артерии сужается постепенно, поэтому сердце успевает адаптироваться к сниженному количеству кислорода, что дает время, необходимое для оказания помощи», - пояснила она в беседе с сайтом aif.ru.
Как добавила Чернышова, мужчины могут столкнуться с инфарктом как в 40, так и в 27 лет.
Ранее руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения РФ Александр Покатилов сообщил, что средний возраст инфаркта и инсульта в России сейчас составляет 55-65 лет. Последнее время фиксируется тенденция к омоложению. Одним из распространенных факторов риска признан стресс, который затрагивает сегодня в разной степени почти всех, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru