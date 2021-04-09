Режиссер Манский рассказал о нападении активистов SERB
Организатор фестиваля документального кино «Артдокфест» режиссёр Виталий Манский заявил, что на него напали активисты движения SERB, сообщает телеканала «Дождь».
По его словам всё произошло в кинотеатре «Октябрь», в здании которого он беседовал с представителями агентства Associated Press.
Режиссёр уточнил, что нападавших было около шести человек, а отбиться от них ему помогла охрана кинотеатра и находившиеся рядом журналисты.
«Один из нападавших пытался какой-то тканью перехватить горло, подскочили находящиеся вокруг люди... Они были отбиты и исчезли», - сказал Манский, уточнив, что он не пострадал.
Режиссёр считает, что нападавшие пытались сорвать показ фильма «Дорога домой», в котором рассказывается о молодом человеке, уехавшем из Крыма в украинское село «после аннексии полуострова».
Националистическая прокремлёвская политическая группа «SERB», действующая на территории России и Украины, известна своими провокациями против российской оппозиции. В частности, среди пострадавших были Алексей Навальный и Юлия Латынина.
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