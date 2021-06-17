Режим ЧС ввели в Воронеже из-за аварии на водопроводе

Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из районов Воронежа из-за аварии на магистральном водопроводе, без воды остались более 300 тысяч горожан. Об этом сообщает мэрия города.

Повреждение магистрального водовода диаметром 1000 миллиметров обнаружили утром 17 июня, отмечает МИР 24. Вся левобережная часть Воронежа — Левобережный и Железнодорожный районы с населением 184,6 тысячи и около 131 тысячи человек соответственно — лишилась водоснабжения. Планируется, что аварию устранят до конца дня.

По данным «Росводоканал Воронеж», из-за порыва на водопроводе оказались подтоплены пять частных жилых домов и 12 участков. На время ликвидации последствий происшествия для жителей организовали проживание и питание в пункте временного размещения.

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, причиной аварии стал износ проложенного в 1960-х годах водовода и его близость к интенсивно эксплуатируемым железнодорожным путям. Кроме того, в качестве возможной причины порыва называют частые и обильные дожди, которые спровоцировали ослабление и движение грунта, «просадку» водопровода и перелом трубы.

