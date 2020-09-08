Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за паводка на Амуре
Власти Хабаровска объявили в городе режим ЧС из-за подъёма уровня реки Амур, сообщили в пресс-службе мэрии.
Гидрологи ожидают осложнения паводковой ситуации из-за прохождения тайфуна «Хайшен», затронувшего территорию Хабаровского края. К утру 8 сентября уровень Амура достиг 496 см, что выше отметки неблагоприятного явления (450 см). Опасным явлением считается уровень в 600 см.
Аварийные службы города переведены на усиленный режим работы, определены точки, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации. В некоторых местах начали устанавливать насосы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru