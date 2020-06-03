Режим ЧС введен в двух районах Северной Осетии из-за ливня

Власти Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации Ардонском и Правобережном районах республики из-за мощного ливня с ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

По данным агентства, в ряде населенных пунктов нарушена подача газа и электричества, у некоторых домов повреждены кровли.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС отметили, что в Беслане на один из частных домов упало дерево. Из здания были эвакуированы 6 человек.



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ФОТО: pixabay.com//Alicja
ТЕГИ:ПогодаСеверная Осетия
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