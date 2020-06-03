Режим ЧС введен в двух районах Северной Осетии из-за ливня
3 июня 202023:33
Власти Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации Ардонском и Правобережном районах республики из-за мощного ливня с ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
По данным агентства, в ряде населенных пунктов нарушена подача газа и электричества, у некоторых домов повреждены кровли.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС отметили, что в Беслане на один из частных домов упало дерево. Из здания были эвакуированы 6 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
- Bloomberg: США готовят новые санкции против «Северного потока 2»
- Власти Красноярского края отменяют с 4 июня пропускной режим
- В Петербурге после пластической операции умерла женщина
- Пентагон взбунтовался против планов Трампа усмирять беспорядки войсками
3 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru