Режим ЧС объявлен в Иркутской области из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введён во всех районах Иркутской области в связи с лесными пожарами. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко. Такой режим означает, в частности, запрет для жителей на посещение лесов.
Кроме того, вводится запрет на въезд в леса любых автомобилей, за исключением спецтранспорта, предназначенного для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Между тем, в Иркутской области также продолжают устранять последствия недавнего наводнения. Как сообщают «Известия», железнодорожные войска восстанавливают дороги в Тулуне. Отряды войск радиационной, химической и биологической защиты занимаются дезинфекцией жилых домов и других зданий.
От разгула стихии погибли 25 человек, еще 11 считаются пропавшими без вести. Сегодня в регионе объявлен день траура по жертвам паводка.
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