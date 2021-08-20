Режим ЧС из-за засухи ввели в Пермском крае
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о вводе в регионе режима ЧС из-за аномальн жаркой погоды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что данное решение позволит освободить сельхозпроизводителей «от штрафов за неисполнение показателей по урожайности».
«Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров», - отметил Махонин.
Кроме того, ввод режима ЧС позволит аграриям «вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств», добавил губернатор.
Ранее режим ЧС из-за засухи ввели в Курганской области, сообщает РЕН ТВ.
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