Режим ЧС из-за засухи ввели в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о вводе в регионе режима ЧС из-за аномальн жаркой погоды, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что данное решение позволит освободить сельхозпроизводителей «от штрафов за неисполнение показателей по урожайности».

«Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров», - отметил Махонин.

Кроме того, ввод режима ЧС позволит аграриям «вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств», добавил губернатор.

Ранее режим ЧС из-за засухи ввели в Курганской области, сообщает РЕН ТВ.

