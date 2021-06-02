Reuters: десятки человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса

Как минимум 23 африканских мигранта утонули в результате кораблекрушения, которое случилось у берегов Туниса, передает Reuters со ссылкой на представителя тунисского Красного Полумесяца.

Это произошло при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии. Военно-морские силы Туниса спасли 70 мигрантов, остальные утонули в лодке.

Известно, что на борту судна находились более 90 человек.

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ТЕГИ:МигрантыТунис
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