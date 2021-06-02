Reuters: десятки человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса
2 июня 202105:24
Как минимум 23 африканских мигранта утонули в результате кораблекрушения, которое случилось у берегов Туниса, передает Reuters со ссылкой на представителя тунисского Красного Полумесяца.
Это произошло при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии. Военно-морские силы Туниса спасли 70 мигрантов, остальные утонули в лодке.
Известно, что на борту судна находились более 90 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Весной появились более 150 мошеннических сайтов для туристов
- Reuters: десятки человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса
- Байден: Белые расисты - главная террористическая угроза для США
- Российские космонавты 2 июня покинут МКС
- В Бразилии во второй раз рассмотрят вопрос об импорте «Спутника V»
- В Конгрессе США предложили восстановить санкции против «Северного потока — 2»
- Климкин испугался возможного открытия рейсов между Крымом и Белоруссией
- Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет
- Ургант назвал Лукашенко «усатым моржом»
- Специалист рассказал, кому не стоит есть арбузы
1 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru