Reuters: десятки человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса

Госдума приняла закон о бесплатной газификации во исполнение поручения Путина За прокладку трубы по участку и подключение гражданам придется платить Стоимость работ по прокладке трубы по участку далеко не всегда адекватна доходам получателя услуги Программа бесплатной газификации рискует столкнуться с проблемой невозможности оплаты последних метров