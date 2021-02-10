Рэпера Гнойного отправили под арест на 7 суток

Вячеслава Машнова, более известного как рэпер Гнойный и Слава КПСС, отправили под административный арест на семь суток, говорится в материалах объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Рэпера признали виновным в мелком хулиганстве. Ранее его задержали в конце прошлой недели за то, что он 2 февраля выкрикивал непристойные лозунги о женской анатомии во время акции протеста после приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Акции протеста прошли в России после ареста Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

