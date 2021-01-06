Рэпера Dr. Dre реанимировали
Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Анре Ромелл Янг) попал в реанимацию, где у него диагностировали аневризму головного мозга. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание TMZ.
Отмечается, что американский исполнитель попал в отделение интенсивной терапии во вторник после того, как днем ранее перенес аневризму. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
Янг начал карьеру рэпера в 1980-х и получил мировое признание сотрудничая со Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube и другими исполнителями. В 2019 году Dr. Dre попал на первую строчку рейтинга Forbes среди самых высокооплачиваемых музыкантов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 246 / сут.
Умерли
59 506+518 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+22 632 / сут.
- Рэпера Dr. Dre реанимировали
- Уровень экономической надежды россиян снизился до уровня 1998 года
- ВОЗ обнаружила «британский» штамм коронавируса на территории 41 страны
- Сборная Финляндии победила Россию в матче МЧМ-2021 по хоккею
- Столичный общественный транспорт продлит работу на Рождество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru