Рэпера Dr. Dre реанимировали

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Анре Ромелл Янг) попал в реанимацию, где у него диагностировали аневризму головного мозга. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание TMZ.

Отмечается, что американский исполнитель попал в отделение интенсивной терапии во вторник после того, как днем ранее перенес аневризму. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Янг начал карьеру рэпера в 1980-х и получил мировое признание сотрудничая со Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube и другими исполнителями. В 2019 году Dr. Dre попал на первую строчку рейтинга Forbes среди самых высокооплачиваемых музыкантов.





