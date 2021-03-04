Рэпер Noize MC попал в больницу

Рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Об этом артист сообщил в своём Instagram.

В соцсети Алексеев опубликовал фото с капельницей, а также в кресле-каталке.

«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал. Врачи качают головами - типа так нельзя», - прокомментировал фотографией сам Noize MC.

По данным Telegram-канала HUE, скорую помощь Алексееву вызвали из-за сильных болей в спине. В настоящее время рэпер лечится в одной из московских клиник.

Ранее в Санкт-Петербурге был госпитализирован народный артист России Михаил Боярский, сообщает журнал «Профиль». Его доставили в одну из больниц Петербурга с повышенной температурой.

