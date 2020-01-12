Рената Литвинова попала под машину в Москве
Режиссера и актрису Ренату Литвинову в центре Москвы сбил автомобиль. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ассистентку Литвиновой Александру.
На российскую звезду на Тверском бульваре наехала машина, за рулем которой находилась девушка. Отмечается, что Литвинова в день рождения гуляла по центру Москвы и шла по улице около ресторана фастфуда.
По словам ассистентки, актриса чувствует себя нормально, с ней все в порядке, пишет РИА Новости.
СМИ стало известно, что в ДТП актриса повредила руку и ногу. Врачи оказали Литвиновой медицинскую помощь.
Девушку-водителя, совершившую наезд на Литвинову, по данным Telegram-канала Mash, задержали. На допросе она сообщила, что, будучи за рулем автомобиля Mersedes, наехала на женщину, но та с места ДТП ушла самостоятельно.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте дорожного инцидента.
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