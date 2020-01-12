Рената Литвинова попала под машину в Москве

На российскую звезду на Тверском бульваре наехала машина, за рулем которой находилась девушка. Отмечается, что Литвинова в день рождения гуляла по центру Москвы и шла по улице около ресторана фастфуда.

По словам ассистентки, актриса чувствует себя нормально, с ней все в порядке, пишет РИА Новости.

СМИ стало известно, что в ДТП актриса повредила руку и ногу. Врачи оказали Литвиновой медицинскую помощь.

Девушку-водителя, совершившую наезд на Литвинову, по данным Telegram-канала Mash, задержали. На допросе она сообщила, что, будучи за рулем автомобиля Mersedes, наехала на женщину, но та с места ДТП ушла самостоятельно.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте дорожного инцидента.



