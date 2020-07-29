Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на юго-востоке Москвы
29 июля 202007:02
Рейсовый автобус и «Газель» столкнулись на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы утром в среду. По данным АГН «Москва», в ДТП погиб один человек.
По последним данным, пострадали восемь человек – как в автобусе, так и в «Газели».
Движение по Рязанскому проспекту в сторону центре в районе ДТП затруднено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru