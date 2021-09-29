Рейс Москва-Барнаул вынужденно сел в Нижнем Новгороде
Летевший из Москвы в Барнаул самолет «Уральских авиалиний» выполнил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Самолет, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва — Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки», — цитирует сообщение ТАСС.
Бортпроводники оказали пассажирке первую медицинскую помощь, а в Нижнем Новгороде женщину передали врачам скорой помощи.
Позже рейс продолжил полет и приземлился в аэропорту Барнаула, отмечает RT.
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