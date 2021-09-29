Рейс Москва-Барнаул вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Летевший из Москвы в Барнаул самолет «Уральских авиалиний» выполнил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва — Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки», — цитирует сообщение ТАСС.

Бортпроводники оказали пассажирке первую медицинскую помощь, а в Нижнем Новгороде женщину передали врачам скорой помощи.

Позже рейс продолжил полет и приземлился в аэропорту Барнаула, отмечает RT.

