Рейс Москва-Барнаул вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Летевший из Москвы в Барнаул самолет «Уральских авиалиний» выполнил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва — Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки», — цитирует сообщение ТАСС.

Бортпроводники оказали пассажирке первую медицинскую помощь, а в Нижнем Новгороде женщину передали врачам скорой помощи.

Позже рейс продолжил полет и приземлился в аэропорту Барнаула, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Нижний НовгородСамолет
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