Рейс Краснодар-Архангельск вынужденно сел в Волгограде

«Рейс авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Краснодар - Архангельск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:38 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — сообщила представитель аэропорта.

К лайнеру прибыли сотрудники медицинских служб города и аэропорта, пассажира сняли с рейса и передали в медучреждение.

Отмечается, что остальные пассажиры самолета ожидают вылета в здании терминала аэропорта.

