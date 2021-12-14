Рейс Краснодар-Архангельск вынужденно сел в Волгограде

Пассажирский самолет рейса Краснодар-Архангельск совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.

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«Рейс авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Краснодар - Архангельск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:38 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — сообщила представитель аэропорта.

К лайнеру прибыли сотрудники медицинских служб города и аэропорта, пассажира сняли с рейса и передали в медучреждение.

Отмечается, что остальные пассажиры самолета ожидают вылета в здании терминала аэропорта.

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ФОТО: avia2.ru
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