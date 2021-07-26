Рейс Belavia Минск — Анталия сядет в Домодедово

Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia, который ранее подал сигнал бедствия, совершил резкий разворот над Алексеевкой и готовится сесть в Домодедово, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее после подачи сигнала бедствия лайнер направлялся в аэропорт Воронежа. Изначально рейс следовал из Минска в Анталию.

Причины произошедшего неизвестны. Источник «Интерфакса» заявил о нештатной ситуации на борту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэропорт ДомодедовоАэропортБедствиеСамолет
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