Рейс Belavia Минск — Анталия сядет в Домодедово
26 июля 202111:35
Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia, который ранее подал сигнал бедствия, совершил резкий разворот над Алексеевкой и готовится сесть в Домодедово, сообщил Telegram-канал Mash.
Ранее после подачи сигнала бедствия лайнер направлялся в аэропорт Воронежа. Изначально рейс следовал из Минска в Анталию.
Причины произошедшего неизвестны. Источник «Интерфакса» заявил о нештатной ситуации на борту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Талибы заявили о приверженности правам человека
- Саакашвили раскрыл два сценария нападения России на Украину
- СМИ: Трасса из Казани в Екатеринбург обойдется почти в полтриллиона рублей
- Рейс Belavia Минск — Анталия сядет в Домодедово
- Кировский губернатор заразился COVID-19 после прививки
- В России за сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19
- Восемь станций лондонского метро закрыли из-за наводнения
- СМИ: Самолёт Минск-Анталья подал сигнал бедствия
- Украине посоветовали освободить Донбасс силой после выборов в Госдуму РФ
- Биткоин взлетел на 15%
26 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru