Ребёнок утонул в канаве с водой в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после утопления ребёнка в канаве с водой.

Как сообщает пресс-служба подмосковного ГСУСК РФ, в пятницу в Ногинске был госпитализирован четырёхлетний мальчик без сознания с признаками утопления, позже ребёнок скончался. По факту происшествия следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, родители мальчика взяли его с собой на работу, в пункт приёма металла на территории промзоны. Ребёнок остался без присмотра и упал в воду в недостроенном фундаменте. Позже мальчика без сознания обнаружили родители и доставили его в больницу.

Специалисты изучают место происшествия и устанавливают собственников заброшенного фундамента. Также Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу.

