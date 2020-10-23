Ребёнок утонул в канаве с водой в Подмосковье
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после утопления ребёнка в канаве с водой.
Как сообщает пресс-служба подмосковного ГСУСК РФ, в пятницу в Ногинске был госпитализирован четырёхлетний мальчик без сознания с признаками утопления, позже ребёнок скончался. По факту происшествия следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, родители мальчика взяли его с собой на работу, в пункт приёма металла на территории промзоны. Ребёнок остался без присмотра и упал в воду в недостроенном фундаменте. Позже мальчика без сознания обнаружили родители и доставили его в больницу.
Специалисты изучают место происшествия и устанавливают собственников заброшенного фундамента. Также Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу.
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