Ребёнок умер в поезде «Анапа — Екатеринбург»
Девочка 2008 года рождения умерла в поезде «Анапа - Екатеринбург», в котором ехала вместе с родителями, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В сообщении говорится, что причины происшедшего пока не известны, на станции Каменск-Уральский место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее директор, повар и официант вагона-ресторана поезда «Мурманск-Адлер» были задержаны по подозрению в отравлении 91 ребёнка, сообщает Ura.ru. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
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