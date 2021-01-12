Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
12 января 202113:49
Шестиклассник выпал из окна четвертого этажа школы в Петербурге, передает РИА Новости.
Ребенок со многими травмами находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.
При этом собеседник агентства отметил, что выпасть из окна случайно невозможно, с инцидентом будет работать Следственный комитет, проверка проводится и прокуратурой Приморского района города.
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12 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru