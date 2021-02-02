Ребенок пострадал при падении лифта на северо-западе Москвы
Кабина лифта сорвалась в одном из домов Москвы, пострадал находившийся в лифте ребёнок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл в доме номер 8 по Ангелову переулку на северо-западе столицы. По словам собеседника агентства, пострадавшего ребёнка госпитализировали с переломами.
Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
По данным телеканала «360», ребёнок спускался на лифте с 13 этажа, однако на третьем кабину заклинило и лифт рухнул.
Ранее во вторник при установке лифта пострадал рабочий. Инцидент произошёл на юге Москвы. Кабина лифта прижала механика, резко начав движение во время наладки лифтового механизма. Пострадавшего госпитализировали с травмами спины, сообщает РЕН ТВ.
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