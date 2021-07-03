Ребенок погиб в ДТП в Тамбовской области

Один ребенок погиб, еще восемь человек пострадали в результате столкновении двух автомобилей в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступила информация о столкновении по касательной двух легковых автомобилей на 452-м километре федеральной трассы Р-22. В результате ДТП машины ушли в кювет, одна из них загорелась», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным МЧС, погибшему ребенку было 9 лет. Пострадавших направили в лечебные учреждения Тамбова.

В ликвидации последствий аварии были задействованы 28 человек и 10 единиц техники, в том числе 12 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России.

