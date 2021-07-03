Ребенок погиб в ДТП в Тамбовской области
Один ребенок погиб, еще восемь человек пострадали в результате столкновении двух автомобилей в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступила информация о столкновении по касательной двух легковых автомобилей на 452-м километре федеральной трассы Р-22. В результате ДТП машины ушли в кювет, одна из них загорелась», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным МЧС, погибшему ребенку было 9 лет. Пострадавших направили в лечебные учреждения Тамбова.
В ликвидации последствий аварии были задействованы 28 человек и 10 единиц техники, в том числе 12 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России.
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