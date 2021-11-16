Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Красноярском крае
16 ноября 202122:46
Пожар произошел в жилом доме в Красноярском крае, в результате чего погиб один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.
Двухэтажный деревянный дом, где произошло возгорание, находится в городе Назорово Красноярского края. В настоящее время огонь потушен.
Среди пострадавших числятся четыре человека, из которых трое детей. Все они были госпитализированы.
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16 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru