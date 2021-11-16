Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Пожар произошел в жилом доме в Красноярском крае, в результате чего погиб один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Двухэтажный деревянный дом, где произошло возгорание, находится в городе Назорово Красноярского края. В настоящее время огонь потушен.

Среди пострадавших числятся четыре человека, из которых трое детей. Все они были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Красноярский КрайПожарные
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