Ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области
5 октября 202121:31
Одиннадцатилетний ребенок и взрослый стали жертвами ДТП, произошедшего на трассе Волгоград-Котельниково - Сальск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Столкнулись три автомобиля в поселке Кирова. По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Среди пострадавших два человека, в том числе 9-летний мальчик, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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5 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru