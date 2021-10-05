Ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области

Одиннадцатилетний ребенок и взрослый стали жертвами ДТП, произошедшего на трассе Волгоград-Котельниково - Сальск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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Столкнулись три автомобиля в поселке Кирова. По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Среди пострадавших два человека, в том числе 9-летний мальчик, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТП
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