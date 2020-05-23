Разместивший в «Банке памяти» фото генерала Власова ранее привлекался к уголовной ответственности
Житель Перми Даниил Шестаков, являющийся фигурантом уголовного дела о публикации фотографии генерала Андрея Власова, ранее уже привлекался к угловой ответственности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
«Шестаков ранее привлекался уголовной ответственности за угрозу убийством собственного деда, также был факт избиения близкого родственника - матери», - сказал источник.
Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Поволжья, которых подозревают в публикации фотографий Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова на сайте «Банк памяти», где размещаются фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.
Как считает следствие, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил в «Банке памяти» фотографию Гитлера и сопроводил фото подписью «Гилтер Адик», а житель Перми Даниил Шестаков не позднее 5 мая разместил на том же сайте фото советского военачальника Андрея Власова, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru