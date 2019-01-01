Разин обвинил в осквернении могилы Осина фанатку певца

Злоумышленники осквернили могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Неизвестные сожгли крест и венки, а также сломали ограду и табличку. Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на приёмную дочь известного певца Анастасию Годунову. Она рассказала о том, что, придя на кладбище, с удивлением обнаружила, что вся могила Евгения Осина в чёрной копоти. Пока объяснить причину произошедшего и найти виновников не удалось.

Продюсер Андрей Разин заявил в беседе с НСН, что в осквернении могилы певца Евгения Осина виновата одна из его фанаток.

«Мы с семьей [Евгения Осина] подозреваем, что это сделала одна из фанаток, которая якобы представляется его женой. Она тут же организовала канал РЕН ТВ, привезла туда журналистов, стала врать, что она якобы является женой. Я понимаю ее агонию, что у нее не получился вечер встречи с Женей. Она узнала о том, что в апреле родная дочь (Агния – прим. НСН) становится хозяйкой и наследницей полностью Жениного творчества, а также всего имущества. Я считаю, что данная провокация была сделана именно вот этими людьми. Там три сумасшедшие женщины, которые бегают, говоря, что имели какие-то отношения с Женей. Мы будем выяснять завтра. Сегодня Наталья (Наталья Черемисина, бывшая супруга Евгения Осина – прим. НСН) работает просто. Завтра она будет на Троекуровском кладбище, напишет заявление руководству, а также в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности», - сообщил продюсер.