Разин обвинил в осквернении могилы Осина фанатку певца
Продюсер Андрей Разин рассказал в беседе с НСН, кто стоит за осквернением могилы певца Евгения Осина.
Злоумышленники осквернили могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Неизвестные сожгли крест и венки, а также сломали ограду и табличку. Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на приёмную дочь известного певца Анастасию Годунову. Она рассказала о том, что, придя на кладбище, с удивлением обнаружила, что вся могила Евгения Осина в чёрной копоти. Пока объяснить причину произошедшего и найти виновников не удалось.
Продюсер Андрей Разин заявил в беседе с НСН, что в осквернении могилы певца Евгения Осина виновата одна из его фанаток.
«Мы с семьей [Евгения Осина] подозреваем, что это сделала одна из фанаток, которая якобы представляется его женой. Она тут же организовала канал РЕН ТВ, привезла туда журналистов, стала врать, что она якобы является женой. Я понимаю ее агонию, что у нее не получился вечер встречи с Женей. Она узнала о том, что в апреле родная дочь (Агния – прим. НСН) становится хозяйкой и наследницей полностью Жениного творчества, а также всего имущества. Я считаю, что данная провокация была сделана именно вот этими людьми. Там три сумасшедшие женщины, которые бегают, говоря, что имели какие-то отношения с Женей. Мы будем выяснять завтра. Сегодня Наталья (Наталья Черемисина, бывшая супруга Евгения Осина – прим. НСН) работает просто. Завтра она будет на Троекуровском кладбище, напишет заявление руководству, а также в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности», - сообщил продюсер.
Разин также добавил, что планирует обратиться с жалобой к руководству Троекуровского кладбища. По его мнению, сотрудники погоста должны более тщательно следить за местом, где покоятся знаменитые люди.
«Я просто возмущен! Как это государственное кладбище не охраняется? И почему нет видеозаписи, кто это сделал? Она прибежала туда первая и то, что она привлекла туда телевидение, стала пиариться и рассказывать сказки о том, что якобы она является его женой, думаю, что это уже кощунство в высшей степени. Я буду также обращаться к руководству Троекуровского кладбища. На каком основании, где лежат послы, где лежит Виталий Чуркин, генералы, олимпийские чемпионы, Герои России и вдруг такое кощунство. Пускают этих проходимок на могилу, которые никакого отношения к Жене не имеют», - заявил Разин.
Ранее продюсер Андрей Разин предположил на пресс-конференции НСН, что певица Наталья Штурм может быть виновной в смерти Евгения Осина. По его словам, та подмешивала музыканту психотропные вещества, чтобы завести в квартиру певца телевизионную съёмочную группу.
В 1991 году, в ночь с 1 на 2 сентября, на Троекуровском кладбище неизвестные раздели покойных маршала СССР Ахромеева и генерал-полковника Среднева. Ни воры, ни украденные ими мундиры не были найдены.
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