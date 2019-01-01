Расстрелявший людей в Азербайджане мужчина сдался полиции

которой погибли четыре человека, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление МВД и Генпрокуратуры республики.

Как сообщает RT, инцидент произошел на территории села Беюк Кесик. Отмечается, что мужчина открыл стрельбу на рынке. В результате ЧП погибли мать, двое детей, а также один из продавцов. Кроме того, в результате стрельбы пострадали восемь человек, которые получили ранения различной степени тяжести. Все они находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего. По одной из версии, причиной ЧП может быть кровная вражда между семьями.

Напомним, в начале июня НСН писала, что в результате стрельбы в городе Дарвин на севере Австралии погибли четыре человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на 9News. По данным полиции, двое человек получили ранения.

Злоумышленник проник в один из мотелей города и открыл стрельбу из помпового ружья. После он покинул здание. Полиции удалось задержать преступника через час после происшествия. О мотивах мужчины ничего не сообщается. Отмечается, что жертв стрельбы в мотеле может быть пять.

