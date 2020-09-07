Раскрыты подробности смерти человека на концерте Земфиры
Мужчина, который умер в минувшее воскресенье во время концерта Земфиры в Санкт-Петербурге, страдал хроническим заболеванием сердца. Скончавшимся оказался 63-летний сотрудник технической команды фестиваля Stereoleto, который проводился в «Севкабель-Порту» - техник пульта. Об этом «Невским Новостям» рассказали организаторы мероприятия.
Мужчине стало плохо в самый разгар фестиваля, его вынесли из толпы без сознания. Ему на помощь незамедлительно пришла дежурная бригада медиков, которая десять минут пыталась привести его в чувства. Вскоре подъехал реанимобиль, который забрал пациента, однако больной скончался по дороге в больницу.
Сначала этого мужчину приняли просто за зрителя. Концертный директор Земфиры назвал этот случай трагической случайностью. Организаторы фестиваля выразили искреннее сожалеем о случившемся и приносли свои соболезнования семье и близким покойного.
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