Раненый при обстрелах в Белгородской области погиб
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели в машине скорой помощи раненого при обстрелах региона со стороны Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он назвал текущую обстановку в регионе, самая тяжёлой со времени проведения военной операции РФ в граничащей с областью Украиной.
По словам Гладкова, еще три человека пострадали. Им оказывается медпомощь.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Rutube намерен расследовать кибератаку на свой сайт
- В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле с украинской стороны
- На севере Крыма продлен режим террористической опасности
- S7 отменила полеты на юг России до 24 июня
- Пассажиропоток в Пулково на майские праздники сократился на 10%
- Пентагон не видит стремлений РФ вступать в войну с НАТО
- Минобороны РФ заявило, что США проводили опыты в психбольнице в Харьковской области
- Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры
- В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
- Михаил Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru