Раненый при обстрелах в Белгородской области погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели в машине скорой помощи раненого при обстрелах региона со стороны Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он назвал текущую обстановку в регионе, самая тяжёлой со времени проведения военной операции РФ в граничащей с областью Украиной.

По словам Гладкова, еще три человека пострадали. Им оказывается медпомощь.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

