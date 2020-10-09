Раненых российских журналистов доставят спецбортом из Карабаха в Москву
Журналистов, пострадавших при обстреле азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе, доставят в Москву бортом лётного спецотряда «Россия», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что этим же бортом в российскую столицу вернутся журналисты, освещавшие рабочий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ереван.
В среду в центре города Шуши на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики был повторно обстрелян армянский Собор Святого Христа Всеспасителя. В результате атаки пострадали российские журналисты, освещавшие первый обстрел собора. Ранения получили военные корреспонденты Юрий Котенок и Левон Арзанов, а также член сопровождавшей их группы Грант Баладян.
Военные действия в Нагорном Карабахе развернулись 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об атаках друг друга на населённые пункты в зоне соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстреле мирного населения, ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже те же меры были введены в Армении. Азербайджан объявил частичную мобилизацию и военное положение в ряде регионов республики.
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