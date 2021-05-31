Раненая в Екатеринбурге девочка после операции остается в реанимации
Врачи прооперировали 9-летнюю девочку, раненную в результате стрельбы в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.
Она остается в реанимации в тяжелом состоянии, отметили в Минздраве региона.
30 мая в Екатеринбурге бывший сотрудник МВД из окна своей квартиры начал стрелять по людям из охотничьего карабина. В результате были ранены ребенок и сотрудник Росгвардии. Медики оценивали состояние девочки, получившей ранение в живот, как крайне тяжелое.
48-летний стрелок был задержан в результате штурма СОБР Росгвардии. При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Задержанный имел официальное разрешение на оружие. Он был уволен из органов МВД более 10 лет назад, а до этого работал рядовым инспектором ППС, был старшим прапорщиком милиции.
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Казани. В результате 9 человек погибли и еще более 20 были ранены. «Казанский стрелок» законно владел оружием, деньги на которое заработал благодаря компьютерной игре Counter-Strike.
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