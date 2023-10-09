Ракеты ХАМАС повредили мечеть имени Кадырова в Израиле

Мечеть открыл глава Чечни Рамзан Кадыров в 2014 году. По данным BBC, на ее строительство было потрачено порядка $10 млн, при этом $6 млн перечислило правительство Чечни.

Ранее популярный юморист Семен Слепаков (признан в России иноагентом) выразил поддержку жителям Израиля, пострадавшим от нападения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

