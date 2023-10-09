Армия Израиля ликвидировала вооруженных лиц, проникших на территорию страны

Армия Израиля заявила, что несколько вооруженных лиц, проникших на территорию страны из Ливана, были ликвидированы.

Армия Израиля заявила об ударах по объектам ХАМАС в Ливане

«Солдаты ЦАХАЛ убили нескольких вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что по этому району вертолёты наносят удары, солдаты продолжают прочёсывать местность.

Ранее Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане, под огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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