Армия Израиля ликвидировала вооруженных лиц, проникших на территорию страны
9 октября 202316:26
Армия Израиля заявила, что несколько вооруженных лиц, проникших на территорию страны из Ливана, были ликвидированы.
«Солдаты ЦАХАЛ убили нескольких вооруженных подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана», - говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что по этому району вертолёты наносят удары, солдаты продолжают прочёсывать местность.
Ранее Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане, под огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru