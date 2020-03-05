Ракета упала вблизи посольства США в Багдаде

Две ракеты упали в четверг в «зеленой зоне» Багдада, одна из которых приземлилась в непосредственной близости к посольству США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных

Как пишет агентство, сирены прозвучали внутри «зеленой зоны», в которой расположены правительственные здания и иностранные миссии. Источники в полиции сообщили Reuters, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

По данным агентства, в результате инцидента жертв нет.



