Ракета упала вблизи посольства США в Багдаде
5 марта 202023:30
Две ракеты упали в четверг в «зеленой зоне» Багдада, одна из которых приземлилась в непосредственной близости к посольству США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных
Как пишет агентство, сирены прозвучали внутри «зеленой зоны», в которой расположены правительственные здания и иностранные миссии. Источники в полиции сообщили Reuters, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.
По данным агентства, в результате инцидента жертв нет.
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