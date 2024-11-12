Рабочий погиб при обвале грунта в Чите

Обвал грунта произошёл во время прокладки газового трубопровода в Чите. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

Причиной гибели 13 горняков в Амурской области стало обводнение шахты

По данным ведомства, под завалами оказались двое мужчин, один из которых погиб.

«На месте работают 14 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», - говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке произошёл обвал в штреке №3 Быстринской горной компании Кумрач, погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПогибшиеЗабайкальеЧита

Горячие новости

Все новости

партнеры