Рабочий погиб при обвале грунта в Чите
12 ноября 202414:59
Обвал грунта произошёл во время прокладки газового трубопровода в Чите. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.
По данным ведомства, под завалами оказались двое мужчин, один из которых погиб.
«На месте работают 14 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», - говорится в сообщении.
Ранее на Камчатке произошёл обвал в штреке №3 Быстринской горной компании Кумрач, погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru