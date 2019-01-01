Рабочий подтянулся на высоковольтной линии электропередач

В подмосковном Серпухове во время установки высоковольтных ЛЭП один из работников решил заняться спортом без страховки на большой высоте и подтянулся несколько раз на опоре, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

«Тренировки на высоте» были запечатлены на видео и выложены в социальные сети. Запись экстремального поступка вызвала большой ажиотаж в интернете.

Произошедшим заинтересовались в Министерстве энергетики Московской области и напомнили о безопасности около объектов, опасных для жизни и здоровья.





