Рабочий подтянулся на высоковольтной линии электропередач
В подмосковном Серпухове во время установки высоковольтных ЛЭП один из работников решил заняться спортом без страховки на большой высоте и подтянулся несколько раз на опоре, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
«Тренировки на высоте» были запечатлены на видео и выложены в социальные сети. Запись экстремального поступка вызвала большой ажиотаж в интернете.
Произошедшим заинтересовались в Министерстве энергетики Московской области и напомнили о безопасности около объектов, опасных для жизни и здоровья.
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