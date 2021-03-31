Рабочий на московской стройке упал с 25-го этажа

В Москве строитель упал с 25 этажа в шахту вентиляции, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, в среду 31 марта рабочий упал с высоты 25 этажа на уровень 14-го в недостроенном здании по проспекту Андропова. Пострадавший находится в больнице, однако его состояние оценивается как тяжелое.

Столичная прокуратура проводит проверку. Следователи оценят действия тех, кто нес ответственность за соблюдение законодательства об охране труда. В ведомстве пообещали принять меры, если для этого будут найдены основания.

