Рабочий на московской стройке упал с 25-го этажа
В Москве строитель упал с 25 этажа в шахту вентиляции, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, в среду 31 марта рабочий упал с высоты 25 этажа на уровень 14-го в недостроенном здании по проспекту Андропова. Пострадавший находится в больнице, однако его состояние оценивается как тяжелое.
Столичная прокуратура проводит проверку. Следователи оценят действия тех, кто нес ответственность за соблюдение законодательства об охране труда. В ведомстве пообещали принять меры, если для этого будут найдены основания.
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